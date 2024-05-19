Одна из причин происхождения мифа об отсутствии унитазов в России

Странно, что укров не удивляет отсутствие стиральных машин в каждой квартире у жителей Америки. Не знают, что-ли?))))))

Natalija Osminina

Знают..., что победят США и накостыляют клятым оркам))) Они в это верят до сих пор. Тупой сброд безумных зомби.