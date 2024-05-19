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Одна из причин происхождения мифа об отсутствии унитазов в России

Одна из причин происхождения мифа об отсутствии унитазов в России

Анатолий Урсида Сразу оговорюсь, что этот миф ковался как простыми гражданами, так и украинскими пропагандистами.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Скорее 50 на 50!
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2 час.
Людмила Свириденко
Странно, что укров не удивляет отсутствие стиральных машин в каждой квартире у жителей Америки. Не знают, что-ли?))))))
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1 час.
Natalija Osminina
Знают..., что победят США и накостыляют клятым оркам)))  Они в это верят до сих пор.  Тупой сброд безумных зомби.
Ответить
50 сек.

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