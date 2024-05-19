Анатолий Урсида Сразу оговорюсь, что этот миф ковался как простыми гражданами, так и украинскими пропагандистами.
Одна из причин происхождения мифа об отсутствии унитазов в России
Комментарии
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Александр Салтановский
Скорее 50 на 50!
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2 час.
Людмила Свириденко
Странно, что укров не удивляет отсутствие стиральных машин в каждой квартире у жителей Америки. Не знают, что-ли?))))))
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1 час.
Natalija Osminina
Знают..., что победят США и накостыляют клятым оркам))) Они в это верят до сих пор. Тупой сброд безумных зомби.
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50 сек.
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