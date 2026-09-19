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ФедералПресс

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Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в дни выборов

Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в дни выборов

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам 19 и 20 сентября теплую и солнечную погоду.

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