Россиядә кемнәрнең 45 яшьтә пенсиягә чыгу хокукы барлыгы турында сөйләделәр

Дәүләт Думасының Хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты әгъзасы Светлана Бессараб хәбәр иткәнчә, куркыныч хезмәт шартларында эшләүче россиялеләр 45 яшьтә пенсиягә чыгарга мөмкин.
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