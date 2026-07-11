Американский сенатор посетил секретное производство БПЛА на Украине Один из самых ярых американских русофобов, сенатор-республиканец Линдси Грэм*, вн.
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Американский сенатор посетил секретное производство БПЛА на Украине Один из самых ярых американских русофобов, сенатор-республиканец Линдси Грэм*, вн.
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