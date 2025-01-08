NBC: подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck использовал ChatGPT при подготовке

Мужчина, подозреваемый в подрыве электрического автомобиля Tesla Cybertruck в американском городе Лас-Вегасе, использовал искусственный интеллект (ИИ) ChatGPT во время подготовки к совершению преступления.
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