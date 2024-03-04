В ЕС и Киеве размышляют о будущем газового транзита через Украину. Комментарий Георгия Бовта

«Газпрому» стоит быть готовым к перекрытию украинского транзита, что делает еще более актуальным «Турецкий поток», отмечает политологКиев готов продлить транзит российского газа в случае соответствующего запроса со стороны европейских стран, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.
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