В Иркутске девочка получила обморожение руки, доставая масло из холодильника

В Иркутске девочка получила обморожение руки. Обложка © Telegram / Ивано-Матренинская детская клиническая больница В конце мая, когда до лета остаются считанные дни, в Ивано-Матренинскую детскую больницу Иркутска поступила необычная пациентка — девочка с обморожением руки.