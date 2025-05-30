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В Иркутске девочка получила обморожение руки, доставая масло из холодильника

В Иркутске девочка получила обморожение руки, доставая масло из холодильника

В Иркутске девочка получила обморожение руки. Обложка © Telegram / Ивано-Матренинская детская клиническая больница В конце мая, когда до лета остаются считанные дни, в Ивано-Матренинскую детскую больницу Иркутска поступила необычная пациентка — девочка с обморожением руки.

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