Пятый матч между «Оклахомой» и «Миннесотой» – второй с конца по просмотрам с 2013 года

Решающий пятый матч финала Западной конференции между «Миннесотой» и «Оклахомой» посмотрели 4,62 миллиона зрителей на ESPN, это вторая с конца по просмотрам игра финальных серий Запада с 2013 года (четвертый матч «Мемфис» – «Сан-Антонио» в 2013 году посмотрели те же 4,62 млн).
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