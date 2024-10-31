Особое внимание в нашем городе уделят поддержке семей с детьми, ветеранам и блокадникам, петербуржцам «Серебряного возраста», участникам СВО и ветеранам боевых действий Расходы социальной направленности составят 55 процентов всех затрат Петербурга в 2025 году.