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В Рязани 27 марта временно отключили отопление и горячую воду в нескольких домах

В Рязани 27 марта временно отключили отопление и горячую воду в нескольких домах

В связи с заменой участка трубопровода в районе дома 62 к. 1 по улице Дзержинского, с 9:00 до 17:00 временно приостановлена подача отопления по следующим адресам в Железнодорожном районеВ связи с заменой участка трубопровода в районе дома 62 к.

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