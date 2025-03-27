В Рязани 27 марта временно отключили отопление и горячую воду в нескольких домах

В связи с заменой участка трубопровода в районе дома 62 к. 1 по улице Дзержинского, с 9:00 до 17:00 временно приостановлена подача отопления по следующим адресам в Железнодорожном районеВ связи с заменой участка трубопровода в районе дома 62 к.