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«Омикрон» захватывает мир: что известно о новом штамме вируса

«Омикрон» захватывает мир: что известно о новом штамме вируса

Новый штамм коронавируса получил название «Омикрон» и начал активно распространяться по всему миру. Информация о вирусе противоречивая, так как ученые пока не могут точно установить все его опасные стороны, но определенные моменты уже известны.

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