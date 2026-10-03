Портфель научных разработок планируют довести до 1,5 млрд рублей в вузе КБР

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова намерен довести портфель научных разработок по внешним заказам до 1,5 млрд рублей до конца 2026 года.
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