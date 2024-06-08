ДАРУ-ДАР в Новоаннинском уже СЕГОДНЯ, 8 июня! Уже сегодня пройдёт наша очередная акция Дару-Дар в доме Милосердия "Виктория" район 5 школы, улица Пионерская, 39.
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ДАРУ-ДАР в Новоаннинском уже СЕГОДНЯ, 8 июня! Уже сегодня пройдёт наша очередная акция Дару-Дар в доме Милосердия "Виктория" район 5 школы, улица Пионерская, 39.