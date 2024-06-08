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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
ДАРУ-ДАР в Новоаннинском уже СЕГОДНЯ, 8 июня

ДАРУ-ДАР в Новоаннинском уже СЕГОДНЯ, 8 июня! Уже сегодня пройдёт наша очередная акция Дару-Дар в доме Милосердия "Виктория" район 5 школы, улица Пионерская, 39.

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