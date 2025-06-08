Иркутский район: какие общественные пространства преобразятся в 2026 году

Жители Маркова и Хомутово Иркутского района Иркутской области выбирают, какие именно общественные пространства получат шанс на новую жизнь в рамках Всероссийского голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
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