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Депутат Рады высказалась о процветающей в ВСУ культуре лжи

Культура лжи в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в других высших военных штабах приводит к тому, что система управления военными решениями ухудшается и коллапсирует, заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

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