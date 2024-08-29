Депутат Рады высказалась о процветающей в ВСУ культуре лжи

Культура лжи в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в других высших военных штабах приводит к тому, что система управления военными решениями ухудшается и коллапсирует, заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.