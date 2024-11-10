Театр абсурда
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Театр абсурда

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За что Али зарезал депутата, так много сделавшего для мигрантов

За что Али зарезал депутата, так много сделавшего для мигрантов

Русский Колоколъ Али Расулов - фото прокуратуры Москвы. В Москве вынесен приговор убийце депутата ХМАО Александра Колодича.

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Комментарии
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Галина Друзина
Выслать всех мигрантов с семьями вон из России, лишить гражданства, пусть едут по своим кишлакам и аулам, сидят на наших шеях, , творят что хотят, то ли ещё будет, если не остановить этот процесс.
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17 час.
Модест
Люди не пострадали, и то хорошо. Каждому лоббисту завоза мигрантов - по Али!
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15 час.

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