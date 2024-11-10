Русский Колоколъ Али Расулов - фото прокуратуры Москвы. В Москве вынесен приговор убийце депутата ХМАО Александра Колодича.
За что Али зарезал депутата, так много сделавшего для мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Друзина
Выслать всех мигрантов с семьями вон из России, лишить гражданства, пусть едут по своим кишлакам и аулам, сидят на наших шеях, , творят что хотят, то ли ещё будет, если не остановить этот процесс.
Ответить
17 час.
Модест
Люди не пострадали, и то хорошо. Каждому лоббисту завоза мигрантов - по Али!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии