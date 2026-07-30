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Наш потерянный мир

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В Польше заявили о нарушении Зеленским дипломатического протокола

В Польше заявили о нарушении Зеленским дипломатического протокола

Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Варшаву допустил нарушение дипломатического протокола, поскольку не провел встречу с президентом страны Каролем Навроцким.

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