В Польше заявили о нарушении Зеленским дипломатического протокола

Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Варшаву допустил нарушение дипломатического протокола, поскольку не провел встречу с президентом страны Каролем Навроцким.
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