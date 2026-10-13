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62ИНФО | Новости Рязани

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В Скопине установили стелу известному композитору

В Скопине установили стелу известному композитору

Анатолий Новиков родился 30 октября 1896 года. Песни деятеля культуры стали частью музыкальной истории страны, а имя композитора навсегда связано со Скопинской землёй.

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