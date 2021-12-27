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В США рассказали о «недопустимой» ошибке в отношении России

В США рассказали о «недопустимой» ошибке в отношении России

Полковник из США Уэс Мартин заявил, что при успешных переговорах по проекту относительно гарантий безопасности западные страны якобы подвергают себя риску допустить воссоздание исключительной сферы влияния Российской Федерации в Евразийском регионе.

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