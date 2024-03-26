"Миграция, как плесень": политолог объяснил, что делать с мигрантами после "Крокуса"

Надо действовать по примеру ОАЭ, где ни один мигрант не получит гражданства, но будет выкинут из страны за малейшее преступление.
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