В Минобороны утверждают, что ВС РФ обеспечены на 97%

Цифры, которые заставляют взглянуть на ситуацию иначе. Почти 98% обеспеченности армии — это не «почти всё», это фактически полное закрытие потребностей в условиях, когда противник пытается перекрыть каждый канал поставок.
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