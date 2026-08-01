НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

В Минобороны утверждают, что ВС РФ обеспечены на 97%

В Минобороны утверждают, что ВС РФ обеспечены на 97%

Цифры, которые заставляют взглянуть на ситуацию иначе. Почти 98% обеспеченности армии — это не «почти всё», это фактически полное закрытие потребностей в условиях, когда противник пытается перекрыть каждый канал поставок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии