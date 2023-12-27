Минобороны: ВСУ отступили после неудачных контратак в районе Синьковки

На купянском направлении ВСУ предприняли три безуспешные попытки контратак, после которых им пришлось отступить, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки войск «Запад» ВС РФ Сергея Зыбинского.
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