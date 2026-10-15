ДУБАЙ (ИА Реалист). Иран с конца февраля провёл более 135 точных ударов дронами и ракетами по как минимум 84 объектам инфраструктуры в странах Персидского залива.
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