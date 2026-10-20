Двое мужчин пропали в море во время шторма в Краснодарском краеВ Краснодарском крае двое мужчин пошли купаться в море и пропали.
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