Передача Замулы помогла «Филадельфии» одолеть «Калгари»

«Филадельфия» прервала серию поражений из четырех матчей, обыграв «Калгари». В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Калгари Флэймз».
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