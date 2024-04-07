16 правил гостеприимной хозяйки

Быть гостеприимной хозяйкой – не так просто, как кажется на первый взгляд. Иногда прикладываем колоссальные усилия, пытаясь произвести хорошее впечатление на гостей, а в итоге добиваемся прямо противоположного эффекта.
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