«Коммунальная война»: у жителей Питкярантского района лопнуло терпение

Жители трех поселков Карелии собирают подписи против своей управляющей компании Текст: Елена Малишевская В нашу редакцию обратились жители поселка Хийденсельга Питкярантского района: они инициировали сбор подписей против управляющей компании «Витязь», обслуживающей их дома.
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