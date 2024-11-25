«Коммунальная война»: у жителей Питкярантского района лопнуло терпение

Жители трех поселков Карелии собирают подписи против своей управляющей компании Текст: Елена Малишевская В нашу редакцию обратились жители поселка Хийденсельга Питкярантского района: они инициировали сбор подписей против управляющей компании «Витязь», обслуживающей их дома.