Бизнес предложил меры по поддержке дорожно-строительной отрасли

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) в середине ноября представила в Минтранс свои актикризисные предложения на 2025 год по мерам поддержки для дорожно-строительной отрасли, пишут РБК со ссылкой на письмо гендиректора ассоциации Марии Ермальчук в адрес замминистра Виктора Тимофеева.