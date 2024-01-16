В ЕС нашли способ помогать Украине в условиях усталости Запада от конфликта

В парламенте Швеции призвали упростить процесс выделения помощи Украине Член парламента Швеции Эрик Хеллсборн нашел способ помогать Украине в условиях усталости Запада от поддержки Киева в рамках его конфликта с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии