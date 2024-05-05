«Сборы картошки». Вообще термином «на картошку» называли земляные работы не только непосредственно связанные с этим корнеплодом, но и другими дарами земли.
Кто помнит эти чудные сборы картошки в Советском Союзе? На них знакомилась, встречались, смеялась, ругались. - Я ПОМНЮ! Отличное было время
Комментарии
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Edvid Linevich
Какая счастливая брехня. Уборка совхозных полей это каторжная работа. Помню, как нас пятиклассников возили на грузовиках в поля до горизонта. Промозглая осень, холодрыга, ветер гуляет, негде укрыться. Корячишься на двойном рядке с напарником, руки мёрзнут, через несколько часов не можешь разогнуться....
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8 час.
lenivka
У нас работала картофелекопалка.Мы только собирали картошку или перебирали пока она шла в бункер, а потом в подъехавшую машину.Это было 50 лет назад.Все курсы перезнакомились.А кормили нас отлично и танцы шманцы были в колхозном клубе и кино.Вобщем помню с благодарностью к советскому времени.Было здорово.
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3 час.
Alexander Ivanovich
Аффтар, откуда бредятина? Какие 8-10 часов на холоде?! Сразу видно, что тебя там не было. В Союзе НЕВОЗМОЖНО было нарушить законодательство (не то что сейчас). Дети / школьники работали не более 4 часов!!! Мы работали с 8 до 12. Обед в поле привозили - горячий чай и булки.
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3 час.
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