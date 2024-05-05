Кто помнит эти чудные сборы картошки в Советском Союзе? На них знакомилась, встречались, смеялась, ругались. - Я ПОМНЮ! Отличное было время

Edvid Linevich Какая счастливая брехня. Уборка совхозных полей это каторжная работа. Помню, как нас пятиклассников возили на грузовиках в поля до горизонта. Промозглая осень, холодрыга, ветер гуляет, негде укрыться. Корячишься на двойном рядке с напарником, руки мёрзнут, через несколько часов не можешь разогнуться....

lenivka У нас работала картофелекопалка.Мы только собирали картошку или перебирали пока она шла в бункер, а потом в подъехавшую машину.Это было 50 лет назад.Все курсы перезнакомились.А кормили нас отлично и танцы шманцы были в колхозном клубе и кино.Вобщем помню с благодарностью к советскому времени.Было здорово.