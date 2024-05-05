РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Ivanovich
    Аффтар, откуда бредятина? Какие 8-10 часов на холоде?! Сразу видно, что тебя там не было. В Союзе НЕВОЗМОЖНО было нар...Кто помнит эти чу...
  • lenivka
    У нас работала картофелекопалка.Мы только собирали картошку или перебирали пока она шла в бункер, а потом в подъехавш...Кто помнит эти чу...
  • Edvid Linevich
    Какая  счастливая брехня.  Уборка совхозных полей это каторжная работа.  Помню, как нас пятиклассников возили на груз...Кто помнит эти чу...

Кто помнит эти чудные сборы картошки в Советском Союзе? На них знакомилась, встречались, смеялась, ругались. - Я ПОМНЮ! Отличное было время

Кто помнит эти чудные сборы картошки в Советском Союзе? На них знакомилась, встречались, смеялась, ругались. - Я ПОМНЮ! Отличное было время

 «Сборы картошки». Вообще термином «на картошку» называли земляные работы не только непосредственно связанные с этим корнеплодом, но и другими дарами земли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Edvid Linevich
Какая  счастливая брехня.  Уборка совхозных полей это каторжная работа.  Помню, как нас пятиклассников возили на грузовиках в поля до горизонта.  Промозглая осень, холодрыга, ветер гуляет, негде укрыться. Корячишься  на двойном  рядке с напарником, руки мёрзнут, через несколько часов не можешь разогнуться....
Ответить
8 час.
lenivka
У нас работала картофелекопалка.Мы только собирали картошку или перебирали пока она шла в бункер, а потом в подъехавшую машину.Это было 50 лет назад.Все курсы перезнакомились.А кормили нас отлично и танцы шманцы были в колхозном клубе и кино.Вобщем помню с благодарностью к советскому времени.Было здорово.
Ответить
3 час.
Alexander Ivanovich
Аффтар, откуда бредятина? Какие 8-10 часов на холоде?! Сразу видно, что тебя там не было. В Союзе НЕВОЗМОЖНО было нарушить законодательство (не то что сейчас). Дети / школьники работали не более 4 часов!!! Мы работали с 8 до 12. Обед в поле привозили - горячий чай и булки.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх