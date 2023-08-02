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Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 24 россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) за два месяца присвоил нейтральный статус 24 российским спортсменам.

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