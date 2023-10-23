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Сравнивший себя с Иисусом Христом Максим Галкин* жалеет об отсутствии заработков в России: “Зачем я это сказал? Оно мне было надо? Но уже поздно”

Сравнивший себя с Иисусом Христом Максим Галкин* жалеет об отсутствии заработков в России: “Зачем я это сказал? Оно мне было надо? Но уже поздно”

Скандалист-иноагент Максим Галкин* высказал сожаления, что не может больше зарабатывать в России для дальнейшей поддержки Украины.

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Комментарии
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АП
Анатолий Поляков
Безродный космополит-так евреев,снующих туда-сюда в поисках,где получше,называли ещё при Хрущёве в 60-х годах.Родина для них там,где выгодно! И причём временно!
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4 д.
МЧ
Мила Четверик
Неистрибтмое желание,плюнуть ему в гадкую морду.
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4 д.
А
Алексей
Чмошником был, им и останется
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3 д.

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