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WSJ: чиновников США будут проверять на готовность следовать политике Трампа

WSJ: чиновников США будут проверять на готовность следовать политике Трампа

Готовность следовать политике президента США Дональда Трампа станет ключевым фактором при приёме на работу американских госслужащих или же при их увольнении, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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