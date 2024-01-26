В ООН ушли от ответа на вопрос о данных по сбитому Ил-76

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани на брифинге в Женеве ушла от ответа на вопрос, от кого ее ведомство пыталось получить информацию о сбитом Ил-76 с украинскими военнопленными.
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