В ООН ушли от ответа на вопрос о данных по сбитому Ил-76

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани на брифинге в Женеве ушла от ответа на вопрос, от кого ее ведомство пыталось получить информацию о сбитом Ил-76 с украинскими военнопленными.