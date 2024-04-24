Игорь Кобзев в послании обозначил региональные приоритеты

18 апреля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил депутатам регионального заксобрания и жителям Приангарья ежегодное послание о положении дел в регионе в 2023 году и основных направлениях областной государственной политики на 2024 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии