Число регионов, начавших выдачу жилья семьям с детьми, может вырасти

Власти Ульяновской области и Бурятии заинтересовались идеей о предоставлении жилья семьям с детьми, в свою очередь, власти Калмыкии уже внесли в Совфед предложение о создании механизма софинансирования подобной меры поддержки.
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