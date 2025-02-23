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Число регионов, начавших выдачу жилья семьям с детьми, может вырасти

Власти Ульяновской области и Бурятии заинтересовались идеей о предоставлении жилья семьям с детьми, в свою очередь, власти Калмыкии уже внесли в Совфед предложение о создании механизма софинансирования подобной меры поддержки.

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Комментарии
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ОГ
Ольга Горбунова
Сдается мне,как бы этими счастливчиками не стали семьи ценных специалистов!
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