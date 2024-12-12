В палате представителей США одобрили проект военного бюджета на 884 млрд долларов В американском конгрессе обсуждали военный бюджет на следующий год.
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В палате представителей США одобрили проект военного бюджета на 884 млрд долларов В американском конгрессе обсуждали военный бюджет на следующий год.
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