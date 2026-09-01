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В августе Bitcoin покупали крупные держатели, а мелкие инвесторы сокращали позиции

Bitcoin за август вырос примерно на 24% — с $63 000 до $78 000. 27 августа цена достигла $80 000, а днем позже поднялась до месячного максимума около $81 500, после чего началась коррекция.

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