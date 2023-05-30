Позитив для оптимистов

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Daily Mail: недовольство медиков низкими зарплатами грозит Британии «летом хаоса»

Daily Mail: недовольство медиков низкими зарплатами грозит Британии «летом хаоса»

В ближайшие месяцы в Соединённом Королевстве впервые могут состояться скоординированные забастовки медсестёр, младших докторов и консультирующих врачей.

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