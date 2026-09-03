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5koleso.ru

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Внедорожник Freelander 8 подешевел после выхода на рынок: новинка Chery и Land Rover стоит от 4 млн рублей в Китае

Новый Freelander 8 в первое время будут продавать со скидками, благодаря которым цена на базовую версию упала до 309 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 3,99 млн рублей.

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