Орбан: победа Эрдогана на выборах дает гарантии поставок российского газа в Венгрию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth, высказал мнение, что победа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции обеспечивает гарантии того, что газ из России по-прежнему будет бесперебойно поступать по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию.