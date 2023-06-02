Орбан: победа Эрдогана на выборах дает гарантии поставок российского газа в Венгрию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth, высказал мнение, что победа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции обеспечивает гарантии того, что газ из России по-прежнему будет бесперебойно поступать по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию.
