Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Ну и страшнА, бродяга!!!!!!Жизнь в Норвегии ...
  • Василий
    Судью,на нары.Судью из Самары х...
  • Виктор Онегин
    Кличко жалуется на последствия своих действий. Он ставленник запада и должен был ожидать таких результатов ,хотя и бы...Кличко: почти 6 т...

Орбан: победа Эрдогана на выборах дает гарантии поставок российского газа в Венгрию

Орбан: победа Эрдогана на выборах дает гарантии поставок российского газа в Венгрию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth, высказал мнение, что победа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции обеспечивает гарантии того, что газ из России по-прежнему будет бесперебойно поступать по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх