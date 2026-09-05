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Царьград

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"Каждый людолов - хуже СС": На Украине двухлетнего ребенка обвиняют в том, что он сам кинулся под машину ТЦК

"Каждый людолов - хуже СС": На Украине двухлетнего ребенка обвиняют в том, что он сам кинулся под машину ТЦК

Будни украинской бусификации снова окрашены кровью невинных. В Одесской области сотрудники ТЦК сбили двухлетнего мальчика и скрылись с места ДТП.

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