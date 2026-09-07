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Царьград

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Украинские СМИ "слили" версию мирного плана, привезённого американцами в Москву. "А оно нам надо?"

Украинские СМИ "слили" версию мирного плана, привезённого американцами в Москву. "А оно нам надо?"

В украинских СМИ появилась версия мирного плана, который, как утверждается, американские спецпосланники Дональда Трампа могли привезти в Москву.

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