В бельгийском городе Зедельгем будет снесен памятник легионерам СС из Латвии. Понятно, что националистически настроенным евродепутатам, такое решение, увы, не легло к сердцу: в прошлом член ЦК КППС, а ныне ярый защитник латышских легионеров СС Инесе Вайдере, активно защищала «родную» память! Не получилось – памятник снесут! Памятник латышским легионерам СС (латвийский улей) был открыт при участии посла Латвии в Бельгии в 2018 году на месте британского лагеря для военнопленных легионеров.