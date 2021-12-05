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В Бельгии снесут памятник латвийским легионерам СС

В Бельгии снесут памятник латвийским легионерам СС

В бельгийском городе Зедельгем будет снесен памятник легионерам СС из Латвии. Понятно, что националистически настроенным евродепутатам, такое решение, увы, не легло к сердцу: в прошлом член ЦК КППС, а ныне ярый защитник латышских легионеров СС Инесе Вайдере, активно защищала «родную» память! Не получилось – памятник снесут! Памятник латышским легионерам СС (латвийский улей) был открыт при участии посла Латвии в Бельгии в 2018 году на месте британского лагеря для военнопленных легионеров.

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