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Владимир Путин заявил о росте экономики России на 3,6% в 2023 году

Владимир Путин заявил о росте экономики России на 3,6% в 2023 году

Рост ВВП в России за 2023 год составил 3,6%, а доходы от газа и нефти прибавились на 25%. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает &quot;Царьград&quot;.

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