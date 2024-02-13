Владимир Путин заявил о росте экономики России на 3,6% в 2023 году

Рост ВВП в России за 2023 год составил 3,6%, а доходы от газа и нефти прибавились на 25%. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает "Царьград".
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