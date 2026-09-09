«Пришло время охоты на охотников»: США закупают зенитный комплекс VAMPIRE Как сообщает американская компания L3Harris Technologies, ВМС США выбрали зенитный комплекс VAM.
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