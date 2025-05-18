На саммите в Тиране Эрдоган взял Макрона за палец и унизительно долго удерживал его

Жест Эрдогана вызвал внимание на саммите в Тиране.Во время саммита Европейского политического сообщества, проходившего 17 мая в Тиране, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привлёк внимание необычным жестом в адрес французского президента Эммануэля Макрона.
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