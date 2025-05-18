Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 015 подписчиков

На саммите в Тиране Эрдоган взял Макрона за палец и унизительно долго удерживал его

На саммите в Тиране Эрдоган взял Макрона за палец и унизительно долго удерживал его

Жест Эрдогана вызвал внимание на саммите в Тиране.Во время саммита Европейского политического сообщества, проходившего 17 мая в Тиране, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привлёк внимание необычным жестом в адрес французского президента Эммануэля Макрона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх