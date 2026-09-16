Россия и Китай подписали дорожные карты по двум совместным исследованиям в сфере профобразования

Институт развития профессионального образования (ИРПО) и Тяньцзиньский профессионально-технический педагогический университет (ТПТПУ) подписали в Тяньцзине дорожные карты по реализации двух совместных российско-китайских исследований в сфере профессионального образования.
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