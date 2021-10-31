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Бедная Ксюша: привет из пятидесятых

Бедная Ксюша: привет из пятидесятых

автор - Гений про злодейство Вот смотрела я на Ксению Анатольевну долго и внимательно, слушала ее .

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Татьяна
Ксюше до доярки, как до Луны на карачках! Тупая, страшная, не воспитанная из подворотни шавка!
Валерий Харин
Эта семейка достала всех. Да и на слуху у всех благодаря Гаранту Конституции. Не будь его, про них забыли бы уже на следующий день.
Владимир Кудров
!!!
Евгений Кузнецов
Где бы она была,если бы не была крестницей ВВП?
Василий Башмаков
Я бы назвал на кого она похожа, но боюсь, что это животное, с которым я сравню Ксюшу, на меня обидится.
Павел
её потолок дом 2 , шлюшкой
Вадим Скоробогатов
Её потолок , панель....
Аркадий Александров
В Мордовию, в лагерь общего режима и забыть шавку - заслужила.
саша дмитренко
как озаботилось быдло)))) сами то чем лучше???
Галина Смирнова
Ксюша-Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша.....
Виктория Иванова
А мне она напоминает, нет не доярку, а фрау-надсмотрщицу из концлагеря. Такая же холодная, безжалостная, жестокая и нахрапистая.
саша дмитренко
А МНЕ-ПОХРЕНУ)))))
Tatyana Maranjyan
Правильно, не надо ее рекламировать, даже ругательными постами
HotRS
Да похрену, хто такая. Таких доярок и дояров-аниматоров пруд пруди, на каждого (-ую) еще время убивать ...
Надежда
Не в то время люсяндра нЕрусова выродила это чудовище, с такой рожей ей бы в концлагере, надсмотрщицей-самое место

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