Бедная Ксюша: привет из пятидесятых

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаБедная Ксюша: привет из пятидесятых автор - Гений про злодейство Вот смотрела я на Ксению Анатольевну долго и внимательно, слушала ее .Вернуться к статье157НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТТатьянаКсюше до доярки, как до Луны на карачках! Тупая, страшная, не воспитанная из подворотни шавка!Валерий ХаринЭта семейка достала всех. Да и на слуху у всех благодаря Гаранту Конституции. Не будь его, про них забыли бы уже на следующий день.ВКВладимир Кудров!!!Евгений КузнецовГде бы она была,если бы не была крестницей ВВП?Василий БашмаковЯ бы назвал на кого она похожа, но боюсь, что это животное, с которым я сравню Ксюшу, на меня обидится.Павелеё потолок дом 2 , шлюшкойВСВадим СкоробогатовЕё потолок , панель....Аркадий АлександровВ Мордовию, в лагерь общего режима и забыть шавку - заслужила.саша дмитренкокак озаботилось быдло)))) сами то чем лучше???Галина СмирноваКсюша-Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша.....ВИВиктория ИвановаА мне она напоминает, нет не доярку, а фрау-надсмотрщицу из концлагеря. Такая же холодная, безжалостная, жестокая и нахрапистая.саша дмитренкоА МНЕ-ПОХРЕНУ)))))TMTatyana MaranjyanПравильно, не надо ее рекламировать, даже ругательными постамиHotRSДа похрену, хто такая. Таких доярок и дояров-аниматоров пруд пруди, на каждого (-ую) еще время убивать ...НадеждаНе в то время люсяндра нЕрусова выродила это чудовище, с такой рожей ей бы в концлагере, надсмотрщицей-самое местоКомментировать
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