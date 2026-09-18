В аэропортах Нижнего Новгорода и ряда городов введены временные ограничения на авиасообщение

В аэропортах Краснодара, Костромы и Ярославля приостановлена работа, а Нижний Новгород обслуживает рейсы только по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации.
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