В аэропортах Нижнего Новгорода и ряда городов введены временные ограничения на авиасообщение

В аэропортах Краснодара, Костромы и Ярославля приостановлена работа, а Нижний Новгород обслуживает рейсы только по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации.